Napoli-Roma, un big torna dal 1′? Conte può schierarlo titolare nel big match!

Il Napoli si sta preparando per la sfida contro la Roma, limando gli ultimi dettagli con una novità importante in attacco. Matteo Politano tornerà dal primo minuto, in una gara che può pesare nella corsa ai vertici in Serie A. L’assenza di McTominay cambia infatti gli equilibri e spinge Antonio Conte a rivedere il centrocampo. Elmas probabilmente arretrerà, mentre alle spalle di Hojlund agirà appunto il duo Vergara-Politano. Resta aperto il ballottaggio sulla fascia destra.

Politano torna dal primo minuto

Per Napoli-Roma, Politano dovrebbe tornare dal primo minuto. Una scelta questa che inevitabilmente incide sull’assetto offensivo azzurro.

Matteo Politano può ritrovare così una maglia da titolare in una gara delicata contro la Roma. Antonio Conte punta sulla sua esperienza e sulla capacità di creare superiorità nell’uno contro uno.

L’assenza di Scott McTominay poi obbliga a un cambio a centrocampo. Elmas arretrerà nella linea mediana, garantendo equilibrio e qualità nel palleggio. Alle spalle di Rasmus Hojlund molto probabilmente agirà la coppia composta da Vergara e Politano, con l’obiettivo di dare ritmo e profondità alla manovra.

Ballottaggio sulla fascia destra

Non è l’unico nodo da sciogliere. Sulla fascia destra resta aperto il dubbio tra Mazzocchi e Gutierrez. La decisione finale arriverà nelle prossime ore prima del calcio d’inizio.

La partita contro la Roma, guidata da Gian Piero Gasperini, richiede attenzione e intensità. Il Napoli vuole confermare il proprio percorso in Serie A e dare continuità ai risultati.