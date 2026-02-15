Napoli-Roma, le parole di Alisson Santos dopo il primo gol in azzurro

Napoli-Roma è stata la partita del primo gol in Serie A di Alisson Santos. Il neo acquisto azzurro ha messo la firma sulla seconda rete, quella che ha portato al risultato definitivo di 2-2. Conte ha chiarito anche dopo la sfida con i giallorossi che sia lui che Giovane potranno dare una mano alla squadra, soprattutto in un momento di grande emergenza come quello che sta vivendo il Napoli ormai da mesi.

Napoli, le parole di Alisson Santos

Proprio Alisson Santos ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN, di fatto commentando la prestazione personale e della squadra ma soprattutto il primo gol in Serie A con la maglia del Napoli.