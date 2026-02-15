Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: la decisione di Conte su Politano

Napoli e Roma saranno in campo per il posticipo della domenica. Una partita che metterà in palio tre punti molto importanti e che va inserendosi in un weekend caldissimo visto quanto accaduto durante la sfida di ieri sera tra Inter e Juventus.

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

Sono state diramate proprio in questi minuti le formazioni ufficiali scelte da Conte e Gasperini per il match in programma stasera. Conte lancia Politano dal primo minuto completando trequarti con Vergara alle spalle di Hojlund.

Gasperini, invece, schiera dall’inizio Zaragoza, mentre Soulé e Pellegrini saranno i titolari alle spalle di Malen.

NAPOLI (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Antonio Conte

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gian Piero Gasperini