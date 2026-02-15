Napoli-Roma, il dato fa sorridere Conte: non succede dal 2024

Antonio Conte e il Napoli sono pronti al big match dello stadio Diego Armando Maradona di stasera. I partenopei ospiteranno la Roma di Gian Piero Gasperini, in una sfida complicata per entrambe. A far sorridere è però il dato in caso degli azzurri, che non perdono tra le mura amiche, in campionato, dall’8 dicembre 2024.
Il dato fa sorridere Conte: imbattuti da oltre un anno in casa
Come riporta il dato raccolto dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli non perde in casa in campionato dall’8 dicembre 2024, quando la Lazio si impose col gol di Isaksen. Da lì 22 risultati utili consecutivi in casa in campionato, per un rendimento in Serie A tra le mura amiche quasi ineccepibile.
Inoltre, quest’anno la squadra di Conte viaggia a circa 2 punti di media a partita nei big match. Un altro dato che può far ben sperare gli azzurri, capaci di venire fuori dalle difficoltà e ‘mostrando i muscoli’ nei match contro le squadre di alta classifica.