Napoli, Politano non ha dubbi: ritorno in campo e messaggio chiaro in diretta

Il Napoli ritrova Matteo Politano per la sfida contro la Roma. Un rientro importante per Antonio Conte che potrà nuovamente fare affidamento su uno dei giocatori con maggiore esperienza all’interno della rosa azzurra, oltre ovviamente a poter contare su una pedina importante che può dare soluzioni anche a livello tattico.

L’attaccante è intervento nel prepartita ai microfoni di DAZN, toccando i temi del match contro la Roma ma non solo.

“Oggi è una bella responsabilità per me avere la fascia, ma lo è per tutta la squadra. Sappiamo l’importanza di questa partita, siamo usciti purtroppo dalla Coppa, ci manca il campionato, mancano 14 partite e abbiamo il potenziale per vincerle tutte a cominciare da stasera. Dobbiamo vincere assolutamente”.

Politano ha parlato anche dell’astinenza da gol: “Il gol mi manca, devo lavorarci di più , mi spiace perchè potrei dare un contributo in più. Magari arriverà proprio stasera”.

Politano e la sfida contro la Roma

Un commento poi sulla Roma, squadra che stasera sarà chiamata a dare del filo da torcere al Napoli in quel dello Stadio Diego Armando Maradona: “La Roma è la squadra dove sono cresciuto, è anche grazie a loro se sono arrivato fin qui. Li ringrazierò sempre per aver creduto in me ed è sempre bello giocarci contro”.