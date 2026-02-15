Napoli, Conte torna sull’eliminazione in Coppa Italia: la rivelazione in diretta

Un’eliminazione cocente, quella che è toccata al Napoli in Coppa Italia contro il Como. La squadra azzurra non è riuscita a passare il turno con i calci di rigore che sono stati decisivi per i partenopei. Il Napoli resta, così, con il solo campionato all’attivo, dopo aver dovuto salutare anche la Champions League.

Napoli, Conte torna sulla sfida col Como

Antonio Conte ha parlato proprio di quanto accaduto in Coppa Italia, intervenendo in diretta ai microfoni di DAZN e provando a spiegare le difficoltà di quello che sta vivendo la squadra in questa fase così delicata della stagione.

“Le sensazioni sono buone perchè comunque abbiamo fatto una buonissima partita anche contro il Como, poi ci sta di uscire ai rigori e ai quarti di finale. La squadra comunque è in buone condizioni, sta facendo ottime partite, c’è poco da imputare a questi ragazzi che di partita in partita stanno dando il massimo”.

Conte ha anche spiegato di essere alla ricerca costante di soluzioni proprio in virtù di quelli che sono i tanti infortuni a cui il Napoli deve far fronte ormai da mesi a questa parte: “Stiamo cercando soluzioni diverse continuamente, spesso c’è qualcosa da cambiare di partita in partita perchè viene a mancare qualcuno”.

Napoli, Conte e la sfida contro la Roma

Conte ha ovviamente parlato anche della sfida contro la Roma, match interessante anche perchè mette di fronte due allenatori dalla forte identità come quello azzurro e Gian Piero Gasperini.

“Abbiamo preparato la nostra solita partita, non faremo una partita d’attesa, andremo a cercare di conquistare la palla e ad aggredire la Roma come facciamo con tutti. Quando avremo palla cercheremo soluzioni per fare male alla Roma. Giochiamo contro un’ottima squadra che fa dell’intensità e dell’aggressione un’arma vincente, penso ne uscirà una buona partita”.