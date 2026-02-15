Beukema senza filtri dopo Napoli-Roma: la rivelazione sul futuro

Tra i giocatori protagonisti della sfida contro la Roma c’è stato anche Sam Beukema, titolare nella linea di difesa insieme a Buongiorno e Rrahmani. Per l’ex difensore del Bologna una stagione di alti e bassi, con l’inserimento nell’ambiente azzurro che ancora oggi prosegue ma che lo vedrà sempre più al centro considerando anche il lungo contratto firmato con il Napoli. Una prestazione sufficiente, quella messa in campo contro la Roma, e sono arrivate anche le parole nel post partita.

Napoli, le parole di Beukema dopo la Roma

Il difensore azzurro, infatti, ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN, soffermandosi su quanto accaduto nel corso del match contro la Roma di Gasperini.

“Noi sentiamo anche il sostegno dei tifosi, anche alla fine della partita loro vedono che noi diamo sempre tutto. Anche oggi lo abbiamo fatto, abbiamo provato fino alla fine a vincerla. Non abbiamo vinto ma abbiamo dato tutto e abbiamo rimontato due volte. Prendiamo questo punto positivo e continuiamo”.

Le parole di Beukema su Rrahmani e il futuro

Da studio hanno chiesto a Beukema anche delle condizioni di Rrahmani: “Non ho parlato con Rrahmani, spero non sia grave”: