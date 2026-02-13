Napoli, che attacco a Vergara: “Un furto deve essere dichiarato?”

Ennesimo momento delicato in una stagione a dir poco complessa per il Napoli campione d’Italia. I partenopei vengono dall’eliminazione ai quarti di Coppa Italia per mano del Como e domenica affronteranno la Roma in uno scontro diretto per la Champions League.

Già prima, però, della sfida con il Como, l’atmosfera in casa Napoli – e soprattutto attorno al club – era molto calda. Tante, infatti, le polemiche a causa del rigore dubbio assegnato in pieno recupero a partenopei, che è valso la vittoria con il Genoa. Oltre all’episodio, a far discutere sono state le dichiarazioni di Antonio Vergara sul presunto fallo. Nelle scorse ore è arrivato un duro attacco nei confronti dell’azzurro.

Napoli, De Paola rimprovera Vergara: “È questione di educazione”

Durante un intervento a TMW Radio, il noto giornalista sportivo Paolo De Paola ha commentato le parole di Vergara, che quasi era sembrato sollevato dal tocco tra la sua gamba e il piede di Cornet:

Le parole di Vergara? Quello che ha detto è una questione di educazione, non al calcio ma di vita. Deve essere stigmatizzato quel gesto, quelle parole. Non è stato meno ipocrita. Un furto deve essere dichiarato? Non funziona così, lo sport si basa sulla lealtà.

Un vero e proprio rimprovero, dunque, da parte di De Paola, che ha addirittura parlato di una mancanza di educazione di Vergara, che non ha fatto una buona pubblicità al calcio e allo sport in generale.