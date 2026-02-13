Home ->

Napoli, che attacco a Vergara: “Un furto deve essere dichiarato?”

Il pestone di Cornet su Vergara che ha portato al rigore per il Napoli

Ennesimo momento delicato in una stagione a dir poco complessa per il Napoli campione d’Italia. I partenopei vengono dall’eliminazione ai quarti di Coppa Italia per mano del Como e domenica affronteranno la Roma in uno scontro diretto per la Champions League.

Già prima, però, della sfida con il Como, l’atmosfera in casa Napoli – e soprattutto attorno al club – era molto calda. Tante, infatti, le polemiche a causa del rigore dubbio assegnato in pieno recupero a partenopei, che è valso la vittoria con il Genoa. Oltre all’episodio, a far discutere sono state le dichiarazioni di Antonio Vergara sul presunto fallo. Nelle scorse ore è arrivato un duro attacco nei confronti dell’azzurro.

Napoli, De Paola rimprovera Vergara: “È questione di educazione”

Durante un intervento a TMW Radio, il noto giornalista sportivo Paolo De Paola ha commentato le parole di Vergara, che quasi era sembrato sollevato dal tocco tra la sua gamba e il piede di Cornet:

Le parole di Vergara? Quello che ha detto è una questione di educazione, non al calcio ma di vita. Deve essere stigmatizzato quel gesto, quelle parole. Non è stato meno ipocrita. Un furto deve essere dichiarato? Non funziona così, lo sport si basa sulla lealtà.

Vergara esulta sotto la curva
Antonio Vergara esulta sotto la curva dopo la rete in campionato alla Fiorentina

Un vero e proprio rimprovero, dunque, da parte di De Paola, che ha addirittura parlato di una mancanza di educazione di Vergara, che non ha fatto una buona pubblicità al calcio e allo sport in generale.

