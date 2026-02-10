Napoli, clamorosa idea di mercato: doppio colpo a parametro zero dalla rivale

La stagione per il Napoli è più viva che mai, con Conte e i suoi ragazzi pronti ad affrontare il Como per la sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, ma intanto il ds Manna guarda già al mercato in vista della prossima stagione e sembra aver individuato in due calciatori della Roma i rinforzi giusti per migliorare la rosa: si tratta di Pellegrini e Celik, entrambi in scadenza a giugno prossimo.

Pellegrini e Celik: la situazione

Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto con la Roma e il rinnovo sembra essere tutt’altro che cosa fatta, seppur con situazioni ben diverse. Infatti come riportato da Nicolò Schira la Roma ha più volte offerto un prolungamento di contratto al terzino turco con adeguamento di stipendio a 2.8 milioni annui, trovando però il muro del giocatore, il quale chiede 4 milioni netti a stagione e non sembra smuoversi dalla sua posizione

Su Pellegrini la situazione è però ben diversa: di fatti, sempre come riportato da Schira, il centrocampista giallorosso vorrebbe restare alla Roma e sarebbe pronto anche a ridursi l’ingaggio e aspetta in questo senso un segnale dalla Roma, che sembra però restia nel proporre un rinnovo al suo numero 7.

Non solo Napoli, occhio alla forte concorrenza!

Su questi due giocatori non sembra esserci, però, solo in Napoli, il quale deve fare i conti con la concorrenza anche delle sue rivali in campionato: infatti come riportato dall’esperto di mercato su Celik, oltre l’interesse dei partenopei, c’è anche l’interesse di Juve, Inter e Liverpool; mentre su Pellegrini ci sarebbero sempre i nerazzurri oltre al West Ham in Premier, ma con il giocatore che spingerà fino all’ultimo per restare in giallorosso