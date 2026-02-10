Home ->

L’incontro prima di Napoli-Como scatena i tifosi: assist di mercato?

di
Giocatori del Como

In vista della partita di Coppa Italia di questa sera tra Napoli e Como ha parlato a ‘Radio Kiss Kiss NapoliDiego Maradona Junior, durante “Radio Goal“, soffermandosi in particolare su due giocatori di Fabregas. Il figlio di El Pibe de Oro ha rivelato di aver parlato approfonditamente con Nico Paz e Maximo Perrone.

Maradona Jr. svela: “Ho incontrato Nico Paz e Perrone”

Diego Maradona Jr. ha svelato di aver parlato con due calciatori del Como delle gesta del padre:

“Ieri sono andato nel ritiro del Como e ho fatto una bella chiacchierata con Nico Paz. Suo padre ha giocato con il mio quindi sono usciti fuori dei begli aneddoti. Gli ho detto che vorrei tanto vederlo al mondiale, lui ci spera molto. Ho parlato anche con Perrone, è un giocatore di grande qualità, molto forte. C’è un motivo se un allenatore come Fabregas impazzisce per lui, conosce i tempi del bel calcio”

Visita inaspettata per i lariani che sicuramente avrà fatto piacere ai giocatori argentini, chiamati a giocarsi il passaggio del turno in Coppa Italia nello stadio intitolato a Maradona.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
