Polemiche sul rigore e attacco al Napoli: “Si sono lamentati quando hanno preso falli così…”

Ci sono ancora polemiche sul rigore concesso ai danni di Antonio Vergara allo scadere della sfida tra Genoa e Napoli, che ha permesso ai partenopei di portare via dal capoluogo ligure tre punti pesantissimi. Durante Pressing, di ieri sera, ci sono state diverse analisi sul fallo commesso da Cornet. Graziano Cesari, Clemente Russo e Massimo Mauro non hanno fatto sconti agli azzurri.

Pressing contro il rigore del Napoli: la loro analisi

Secondo lo studio di Pressing, il rigore al Napoli non era da assegnare. Massimo Mauro ci è andato giù pesantemente con la società partenopea:

“Il Napoli si è lamentato altre cinque volte quando ha preso un fallo così” – ha detto durante la trasmissione.

Dello stesso parere anche Graziano Cesari e Clemente Russo: anche per loro, infatti, non c’è stato lo step on foot di Cornet su Vergara.