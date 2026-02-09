Napoli, messaggio in vista del Como: l’annuncio di Juan Jesus

Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Como. Match ovviamente importante perchè determinerà l’eventuale prosieguo degli azzurri all’interno della competizione, ma anche perchè di fronte c’è un avversario tutt’altro che semplice da affrontare. Lo sa bene Antonio Conte che dovrà presentarsi all’impegno senza Scott McTominay ma con il recupero di Matteo Politano, come raccontato dalle ultime notizie che arrivano da Castel Volturno.
Napoli, Juan Jesus suona la carica
In vista dell’impegno contro il Como, ha parlato del match Juan Jesus ai microfoni di Sportmediaset: “Coppa Italia? Se la vincessimo sarebbe una stagione importante, il Napoli deve provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni: dalla Champions siamo usciti presto e sarà esperienza per il futuro, la Coppa Italia è un trofeo ambito da noi e dalla società. Io sono arrivato in semifinale – ha detto ancora Juan Jesus – ed è un trofeo da vincere e che mi manca: ce la metteremo tutta per arrivare in fondo”.
Il difensore ha poi proseguito: “Il Como arriva alla partita non avendo giocato e noi l’abbiamo fatto sabato? Loro sono più riposati e freschi, ma il calcio si gioca in undici e loro giocano nel nostro stadio: dovremo fare la nostra partita, stanchi o non stanchi conta vincere con qualsiasi risultato, anche se dovessimo arrivare ai rigori”.
Juan Jesus e la lotta Scudetto
Il brasiliano ha poi toccato un tasto molto importante riguardo la lotta Scudetto e quello che potrebbe succedere da qui aiuto prossimi mesi.
“Scudetto? La matematica dice che possiamo provarci, l’Inter ha più impegni di noi e potrebbe sprecare energie, ma non dipende solo da noi: dobbiamo fare il nostro dovere, vincere e capire a fine marzo come stiamo messi in classifica. Avranno un marzo difficile loro, ma noi dobbiamo vincere e poi si vede. La speranza c’è, siamo i campioni d’Italia e proveremo a difenderlo fino a quando lo permetterà la matematica”.