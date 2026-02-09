Napoli, messaggio in vista del Como: l’annuncio di Juan Jesus

Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Como. Match ovviamente importante perchè determinerà l’eventuale prosieguo degli azzurri all’interno della competizione, ma anche perchè di fronte c’è un avversario tutt’altro che semplice da affrontare. Lo sa bene Antonio Conte che dovrà presentarsi all’impegno senza Scott McTominay ma con il recupero di Matteo Politano, come raccontato dalle ultime notizie che arrivano da Castel Volturno.

In vista dell’impegno contro il Como, ha parlato del match Juan Jesus ai microfoni di Sportmediaset: “Coppa Italia? Se la vincessimo sarebbe una stagione importante, il Napoli deve provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni: dalla Champions siamo usciti presto e sarà esperienza per il futuro, la Coppa Italia è un trofeo ambito da noi e dalla società. Io sono arrivato in semifinale – ha detto ancora Juan Jesus – ed è un trofeo da vincere e che mi manca: ce la metteremo tutta per arrivare in fondo”.

Il difensore ha poi proseguito: “Il Como arriva alla partita non avendo giocato e noi l’abbiamo fatto sabato? Loro sono più riposati e freschi, ma il calcio si gioca in undici e loro giocano nel nostro stadio: dovremo fare la nostra partita, stanchi o non stanchi conta vincere con qualsiasi risultato, anche se dovessimo arrivare ai rigori”.