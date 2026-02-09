Napoli, Conte sorride: recupero importante in vista del Como, le ultime

Il Napoli si prepara alla prossima sfida di Coppa Italia contro il Como, match che ovviamente metterà gli azzurri contro la compagine di Cesc Fàbregas nella giornata di domani. Conte deve ancora fare i conti con la lunga lista di infortunati, tema che in casa azzurra è diventato cruciale ormai da diverse settimane.

Napoli, ecco Politano: rientra contro il Como

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli non dovrebbe poter contare su Scott McTominay, infortunatosi proprio nell’ultimo match contro il Genoa: l’assenza dello scozzese rappresenta un colpo duro per gli azzurri che dovranno rinunciare ad uno dei giocatori che ha mostrato leadership e incisività in campo.

Al tempo stesso, però, ci sono buone notizie per Conte: Matteo Politano – riporta ancora l’emittente satellitare – è tornato a lavorare con il gruppo e sarà dunque a disposizione per la gara contro il Como.