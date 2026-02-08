“Ci sono due colpevoli”: l’accusa di Chiariello dopo Genoa-Napoli

La vittoria del Napoli in quel di Genova lascia tanti temi sui quali servirà discernere nei prossimi giorni. Lo sa bene Antonio Conte che sarà chiamato a preparare il prossimo match contro il Como nella speranza di recuperare giocatori dall’infermeria: i nomi di Politano e Mazzocchi nelle ultime ore sembra possano effettivamente tornare a disposizione in vista del Como.

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21, commentando quanto accaduto nell’ultima sfida tra Napoli e Genoa: “Non finiremo mai di ringraziare i ragazzi del Napoli per l’impresa compiuta a Genova. Il Napoli ha fatto di tutto per non vincere la partita, Buongiorno e Juan Jesus sono i colpevoli“, ha detto Chiariello.

Ed ancora, il giornalista ha accusato ed argomentato in diretta: “Juan Jesus deve parlare meno sui social e dare più risposte sul campo. Gutierrez si è mangiato l’occasione d’oro, poi Vergara che non ha brillato nel finale ha rincorso ogni avversario e combattuto sempre, fino ad ottenere il rigore. Una porcheria quella che hanno fatto Roma, Juve, Milan e Inter contro il mercato del Napoli bloccando le operazioni e l’arrivo di Lookman, a fine anno pagheranno magari con una di queste escluse dalla Champions. Scandaloso quello che è accaduto con il Como che ha riposato e il Napoli che giocherà in pochissimi giorni”.