Caso Buongiorno dopo Genoa-Napoli: la rivelazione sul difensore azzurro

Una prestazione che ha sollevato ancora dubbi e ombre sulla stagione di Alessandro Buongiorno. Protagonista in negativo in occasione di entrambi i gol messi a segno dal Genoa, con Antonio Conte che nella ripresa ha preferito sostituirlo per andare ad inserire in campo Sam Beukema: una mossa, quella dell’allenatore, volta soprattutto a preservare l’integrità mentale del difensore azzurro.

Un giocatore evidentemente in difficoltà sul quale si è riversata la critica di una piazza che sta mal valutando la stagione dell’ex difensore del Torino: una pioggia di critiche ha investito lo stesso Buongiorno proprio dopo il match contro il Genoa.

A prendere le parti del difensore ci ha pensato proprio Juan Jesus, intervento ai microfoni di Sportmediaset, parlando proprio di quanto accaduto con Buongiorno e di come sta il ragazzo in queste ore.

“Come sta Buongiorno dopo il Genoa? Non deve scusarsi di nulla, il difensore è più esposto ad un errore e se sbaglia può succedere un casino. Se un attaccante sbaglia dieci gol non succede niente, basta che ne fa uno ed è tutto ok. Il nostro lavoro è più difficile ma Alessandro ha la testa sulle spalle: ha capito che può succedere, è capitato anche a me in carriera e ho fatto delle cavolate, siamo essere umani e la gente lo deve capire“, le parole di Juan Jesus.

Ed ancora, ha proseguito il difensore brasiliano: “Ale ha 25 anni, sta facendo la sua carriera e sbagliare ci sta, ci sta avere un periodo difficile in carriera. Tutti in campo abbiamo problemi, la gente vuole dire la sua ma deve solo tifare e provare a sostenere”.