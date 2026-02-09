Buongiorno rompe il silenzio dopo Genoa-Napoli: arriva il messaggio sui social

Che Alessandro Buongiorno non stia vivendo una stagione particolarmente brillante, sembra ormai sotto gli occhi di tutti: il difensore azzurro è stato suo malgrado protagonista in negativo anche in occasione dell’ultimo sfida contro il Genoa, vinta dal Napoli ma con l’ex Torino che ha commesso due errori proprio in occasioni dei gol avversari.

Napoli, le parole di Buongiorno su Instagram

Tante polemiche, una pioggia di critiche piovute addosso al difensore del Napoli che ha così voluto rispondere, non direttamente alle critiche ma lanciando un messaggio chiaro nei confronti dei tifosi della piazza.

“Pe’ sta maglia nun se molla”, ha scritto Buongiorno postando nelle stories di Instagram una foto insieme ai compagni. Parole che vogliono andare incontro ai tifosi, mostrando tutto l’amore nei confronti della maglia e del Napoli.