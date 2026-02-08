Napoli, non solo Buongiorno e Juan Jesus: i quotidiani puniscono un altro azzurro

Il Napoli è uscito vittorioso da una vera e propria battaglia a Marassi contro il Genoa. In pieno recupero, con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Juan Jesus, i campioni d’Italia hanno incredibilmente acciuffato i tre punti.

Un successo che ovviamente non cancella alcune prestazioni insufficienti: a partire da Buongiorno, protagonista in negativo dei due gol dei rossoblù, passando per Juan Jesus, che ha lasciato la squadra in dieci a causa di un’ingenuità, fino ad arrivare al nuovo acquisto Giovane, bocciato – forse anche in maniera ingiusta – dai quotidiani sportivi.

La stampa non soddisfatta da Giovane: “Trasparente”

L’ex Verona è entrato in campo ad inizio secondo tempo, venendo poi sostituito poco prima dell’80’ dopo il rosso a Juan Jesus. Una prova di certo non indimenticabile, dove però ha pagato anche colpe non sue. Molti severi i quotidiani sportivi, che hanno deciso di non assegnarli neanche una sufficienza. Ci va pesante la Gazzetta dello Sport, che addirittura giudica la prestazione di Giovane da 5, definendo “trasparente” il brasiliano, che è il “primo a saltare per far posto ad Olivera”

Voto 5.5 da parte del Corriere dello Sport, con Giovane che gioca una “mezzoretta con impegno e poca gloria“. Stesso voto da parte di Tuttosport, che rimprovera al brasiliano di “non aver sfruttato l’occasione“.