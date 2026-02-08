Lotta Scudetto, Chivu spiazza Napoli e Milan: le parole dopo Sassuolo-Inter

La lotta Scudetto si avvia in una fase particolare, dove l’Inter si prepara a diventare sempre più capolista e protagonista, mentre Napoli e Milan dovranno inseguire i nerazzurri nella speranza di prossimi passi falsi. La squadra nerazzurra si è imposta contro il Sassuolo, portando a casa tre punti importanti e tenendo a debita distanza proprio azzurri e rossoneri.
Lotta Scudetto, Chivu avvisa Napoli e Milan
Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro i neroverdi, soffermandosi proprio sulla lotta Scudetto e quello che saranno i prossimi mesi: ci sono delle percentuali già in gioco? Non secondo l’allenatore della squadra nerazzurra.
“Abbiamo capito il momento, abbiamo subito la loro intensità e una volta che recuperavano la palla andavano dritto per dritto. Abbiamo colpito nel momento giusto con quel calcio d’angolo, poi il cinismo e la concretezza diventa un fattore importante della nostra crescita. Questa squadra è più matura, di come accettare i momenti di una partita e adattarsi a questi. Percentuale Scudetto? Per me zero, mancano quattordici partite. C’è ancora da lavorare e dimostrare”.