Lotta Scudetto, Chivu spiazza Napoli e Milan: le parole dopo Sassuolo-Inter

La lotta Scudetto si avvia in una fase particolare, dove l’Inter si prepara a diventare sempre più capolista e protagonista, mentre Napoli e Milan dovranno inseguire i nerazzurri nella speranza di prossimi passi falsi. La squadra nerazzurra si è imposta contro il Sassuolo, portando a casa tre punti importanti e tenendo a debita distanza proprio azzurri e rossoneri.

Lotta Scudetto, Chivu avvisa Napoli e Milan

Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro i neroverdi, soffermandosi proprio sulla lotta Scudetto e quello che saranno i prossimi mesi: ci sono delle percentuali già in gioco? Non secondo l’allenatore della squadra nerazzurra.