Genoa-Napoli, altre polemiche sul rigore: Gasperini punzecchia gli azzurri?

Il rigore concesso al Napoli a pochi minuti dal fischio finale, che ha decretato la vittoria contro il Genoa, continua a far discutere. Si tratta di uno dei tanti casi dubbi di questa stagione, che proprio non lasciano respirare gli arbitri, gli addetti ai lavori e i tifosi. Ne ha parlato Giampiero Gasperini in conferenza, schierandosi a favore di Daniele De Rossi.

Gasperini polemico: “Sistema penalizzante”

L’ex capitano della Roma, deluso, ha detto di non riconoscersi più in questo sport. Gasperini è d’accordo:

“Daniele ha ragione. Forse deve partire qualcosa dagli allenatori per provare a cambiare questo sistema che è veramente penalizzante per il nostro sport.”

Il tecnico giallorosso ha accesso una polemica già molto vivace:

“Non è possibile: questo tipo di calcio non piace a noi e probabilmente non piace neanche al pubblico. C’è una grande confusione, è bruttissimo vedere partite condizionate da cartellini strani, da rigori che il pubblico non vede.”

Nessuna affermazione contro la società partenopea, ma un discorso generale, arrivato tuttavia dopo le polemiche di De Rossi sull’episodio decisivo in Genoa-Napoli.