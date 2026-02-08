Buongiorno da brividi, critiche pesanti anche per Conte: “Mi stupisce che continui a giocare”

Il Napoli è riuscito ad uscire vittorioso da Marassi contro il Genoa, grazie al rigore segnato da Rasmus Hojlund in pieno recupero. Con un uomo in meno, gli azzurri hanno incredibilmente portato a casa i tre punti. Le decisioni di Antonio Conte, però, continuano a dividere l’ambiente e ad alimentare polemiche.

Una parte della tifoseria e diversi addetti ai lavori, infatti, non comprendono la scelta di continuare a puntare su Alessandro Buongiorno, che anche nella serata di ieri ha confermato la sua stagione complicatissima dal punto di vista mentale, mettendo a referto due errori che potevano costare i tre punti. Anche al di fuori dai confini italiani si discute riguardo le scelte del mister leccese.

Napoli, dalla Spagna piovono critiche per Conte che insiste con Buongiorno

Le critiche più rumorose arrivano dalla Spagna. José Rodríguez, telecronista della Serie A per DAZN España, ha espresso sui social un giudizio molto severo sulla gestione del difensore azzurro.

Il giornalista ha sottolineato a più riprese che l’ex capitano del Torino non dovrebbe più giocare, e che Conte stia sbagliando tutto risultando anche incoerente. Un commento che ha acceso ulteriormente il dibattito attorno alle scelte dell’allenatore del Napoli, finito sotto la lente d’ingrandimento anche all’estero.

Conte sotto accusa in Spagna: “Ha punito Rafa Marin e Beukema”

Nel suo intervento, José Rodríguez ha fatto riferimento anche alla gestione di Rafa Marin, ceduto al Villareal dopo aver trovato pochissimo spazio, e di Sam Beukema, finito ai margini delle rotazioni: