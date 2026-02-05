Noa Lang-Conte, avete visto cos’altro è successo? Emerge un nuovo retroscena

Il silenzio, a volte, dice più delle parole. È quello che sta facendo discutere nell’ambiente Napoli nelle ultime ore, dopo un video che è diventato virale sui social. Il protagonista è Noa Lang che è stato chiamato a rispondere su Antonio Conte e sul loro rapporto mai realmente sbocciato. Nessuna dichiarazione diretta, nessuna spiegazione in questo caso. Solo un gesto e una non-risposta che stanno facendo il giro del web.
Il riferimento a Diego Costa e la frase che pesa
Nel corso dell’intervista a ‘ESPN.NL’ è stata anche citata una dichiarazione attribuita a Diego Costa sul suo rapporto con Antonio Conte. Parole che, nel tempo, hanno fatto discutere e che oggi tornano attuali dal momento che Diego Costa ha riferito che “Conte era una persona tutt’altro che piacevole con cui lavorare”.
Visualizza questo post su Instagram
Il passaggio non è casuale. Perché? Perché Noa Lang, interpellato sul tema, ha scelto di non aggiungere altro. Bocca cucita, nessuna smentita e nessuna conferma. Un atteggiamento che lascia spazio a interpretazioni e che, inevitabilmente, alimenta le reazioni del pubblico.