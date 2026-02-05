Noa Lang-Conte, avete visto cos’altro è successo? Emerge un nuovo retroscena

Il silenzio, a volte, dice più delle parole. È quello che sta facendo discutere nell’ambiente Napoli nelle ultime ore, dopo un video che è diventato virale sui social. Il protagonista è Noa Lang che è stato chiamato a rispondere su Antonio Conte e sul loro rapporto mai realmente sbocciato. Nessuna dichiarazione diretta, nessuna spiegazione in questo caso. Solo un gesto e una non-risposta che stanno facendo il giro del web.

Il riferimento a Diego Costa e la frase che pesa

Nel corso dell’intervista a ‘ESPN.NL’ è stata anche citata una dichiarazione attribuita a Diego Costa sul suo rapporto con Antonio Conte. Parole che, nel tempo, hanno fatto discutere e che oggi tornano attuali dal momento che Diego Costa ha riferito che “Conte era una persona tutt’altro che piacevole con cui lavorare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Il passaggio non è casuale. Perché? Perché Noa Lang, interpellato sul tema, ha scelto di non aggiungere altro. Bocca cucita, nessuna smentita e nessuna conferma. Un atteggiamento che lascia spazio a interpretazioni e che, inevitabilmente, alimenta le reazioni del pubblico.