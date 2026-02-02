Mercato Napoli, piazzata un’altra cessione: annuncio ufficiale

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita. L’obiettivo della società è quello di lasciar andare giocatori che al momento non rientrano nei piani di Antonio Conte, dando così loro modo di proseguire la stagione altrove ed aumentare minutaggio ed eventualmente il proprio valore, tecnico ed economico. Dopo gli addii di Noa Lang, Lorenzo Lucca e Luca Marianucci, è arrivata un’altra cessione,

SSC Napoli, saluta anche Ambrosino: ufficiale il passaggio al Modena

Giuseppe Ambrosino era un altro dei giocatori della rosa azzurra ad essere in rampa di lancio. Il giocatore azzurro era finito nel mirino di diverse squadra, soprattutto in Serie B: alla fine l’ha spuntata il Modena, che ha confermato tutto attraverso un comunicato ufficiale.