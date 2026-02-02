Mercato Napoli, colpo last minute: in arriva la stellina 2008 Milton Pereyra

Non soltanto il mercato nell’ottica di rinforzare la rosa di Antonio Conte nell’immediato, ma anche l’obiettivo di portare all’ombra del Vesuvio giocatori che possano essere futuribili ed in grado di valorizzarsi in azzurro con il passare del tempo. Da qui l’idea di prendere un giovanissimo classe 2008 dal Sud America.

SSC Napoli, colpo di mercato last minute: arriva Milton Pereyra

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe chiuso un altro colpo in entrata, un gioiellino classe 2008 che arriva dal Boca Juniors e sul quale il Napoli ha deciso di puntare in questa sessione invernale di calciomercato: si tratta di Milton Pereyra, giovane attaccante del Boca Juniors.

Abile spalle alla porta e forte fisicamente, viene definito da molti uno dei prospetti più interessanti all’interno del calcio argentino ed in particolare delle giovanili del Boca Juniors: il ragazzo è già in Italia – riporta ancora Sky Sport – e dunque sarebbe pronto a firmare con il Napoli.