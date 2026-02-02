Conte vince ‘Panchina d’Oro’ e lancia un allarme agli altri allenatori: le parole

Il tema dei calendari, il problema legato alle tante partite in programma nel corso della stagione, è stato uno degli argomenti di discussione delle ultime ore. Un problema sollevato da Antonio Conte dopo la partita vinta contro la Fiorentina, e riferito anche all’infortunio di Giovanni Di Lorenzo.

Ed ancora, Conte ha proseguito ai microfoni dei media presenti a Coverciano: “I sorrisi secondo me non devono mai mancare. Durante le gare c’è lo stress del lavoro, un accumulo di fatica . Fai fatica a nasconderlo , ma bisogna sempre essere ottimisti e cercare di trovare sempre una soluzione”.

L’allenatore del Napoli ha vinto la ‘Panchina d’Oro’ , un premio che ovviamente riempie d’orgoglio l’allenatore della squadra partenopea: “La Panchina d’oro sempre un premio molto prestigioso, averlo conquistato stando sulla panchina del Napoli.. sapete, vincere a Napoli non è facile , è molto difficile. Averlo fatto vincendo il campionato col Napoli dà molto prestigio”.

Antonio Conte, come detto, è poi tornato sul tema dei calendari: “Siamo totalmente tutti d’accordo sul calendario. Il problema è che si ha difficoltà ad esporsi e a prendere posizione. Tutti parlano, ma nessuno fa niente. Si andrà avanti così. Ci sono le istituzioni addette. La Federazione tedesca stava prendendo posizione per cercare di fare qualcosa, lo leggevo”, ha detto il tecnico.

Ed ancora: “È difficile muoversi in maniera singola come gruppo allenatori e calciatori. Io sono un allenatore, quello che posso dire è che un problema che ci trova tutti d’accordo. Si gioca troppo e si rischia troppo, ma la verità è che non si sta facendo nulla”.