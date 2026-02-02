Caos infortuni, Conte può sorridere: doppio rientro possibile contro il Genoa

Il tema degli infortuni è risultato cruciale in casa Napoli fino a questo momento. Antonio Conte ha dovuto fare a meno di diversi giocatori nel corso delle ultime settimane, Giovanni Di Lorenzo soltanto l’ultimo in ordine temporale: il capitano, infatti, si è fatto male nel corso dell’ultimo match contro la Fiorentina e si è andato ad aggiungere alla lunga schiera di calciatori indisponibili. Dopo il rientro di Lukaku, però, sembra stiano per arrivare altre buone notizie.

Napoli, doppio rientro col Genoa? L’annuncio di Sky

Alcuni di quelli attualmente ai box potrebbero finalmente tornare a disposizione di Antonio Conte nel corso della settimana, forse già per la sfida contro il Genoa in programma sabato alle 18.

Stando a quanto riportato da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, sia Matteo Politano che Amir Rrahmani dovrebbero tornare a disposizione di Antonio Conte nei prossimi giorni.

Buone notizie arrivano finalmente dall’infermeria azzurra, dopo settimane di grande difficoltà dove gli infortuni sono diventati l’argomento di discussione principale per la compagine azzurra.