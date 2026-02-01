Mercato Napoli, l’allenatore dello Sporting spiazza tutti: le parole su Alisson Santos

Alisson Santos resta il grande obiettivo delle ultime ore in casa Napoli. Stando a quanto riportato dagli esperti di mercato più autorevoli, le parti avrebbero ormai trovato l’accordo per la chiusura dell’affare: il giocatore sia accaserà alla squadra azzurra prima della fine di questa sessione invernale di calciomercato.

Eppure, c’è chi potrebbe leggere le parole di Rui Borges come non proprio combacianti con l’idea che il calciatore lascerà lo Sporting Lisbona nelle prossime ore. L’allenatore della squadra, portoghese, infatti, ha risposto così interrogato su Alisson Santos e sul futuro del giocatore.

“Sono andato a congratularmi con lui per la crescita che sta dimostrando, per le decisioni ottime che sta prendendo e perché, per essere un giocatore dello Sporting, sta crescendo. Solo questo. È un giocatore dello Sporting. Mi sono limitato a fargli i complimenti soltanto per un altro assist”.