Mercato Napoli, due colpi sfumati: arriva la conferma definitiva

Il Napoli ha continuato a lavorare sul mercato nelle ultime ore. Portare a termine le cessioni era essenziale per dare vita a delle trattative in entrata, e proprio per questo gli addii di Noa Lang e Lorenzo Lucca erano fondamentali proprio in tal senso. Negli scorsi giorni è arrivato Giovane e nelle ultime ore sembra ormai chiuso l’affare per portare all’ombra del Vesuvio Alisson Santos.

Mercato Napoli, sfumati due obiettivi

C’erano, però, anche altri nomi finiti nel mirino di Giovanni Manna, eppure sembra che tutto possa essere ormai sfumato. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato proprio della situazione legata a Zappa e Juanlu ai microfoni del Tg3 Campania.