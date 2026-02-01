Mercato Napoli, ci siamo: colpo chiuso, arriva l’annuncio

Il Napoli continua a lavorare al mercato in entrata in queste ultime ore di mercato. La squadra azzurra proverà a portare alla corte di Antonio Conte almeno un altro colpo che possa aiutare la rosa a superare il momento di difficoltà vissuto proprio dagli azzurri a causa degli infortuni. Da registrare negli scorsi giorni l’arrivo di Giovane, ma c’è un altro colpo che sembra ormai chiuso dal Napoli.
Mercato Napoli, tutto fatto per Alisson Santos: le ultime
Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, Giovanni Manna avrebbe ormai chiuso l’affare Alisson Santos: accordo raggiunto e giocatore che arriverà all’ombra del Vesuvio proprio nelle prossime ore. Il giornalista ha dato tutto i dettagli attraverso il suo profilo X.
“Alisson Santos dallo Sporting CP al Napoli, è fatta. Accordo siglato e scambio di documenti in corso dopo l’accordo verbale di due giorni fa. 3 milioni di euro per il prestito, 15 milioni di euro per l’acquisto. Altri due club hanno provato ad acquistarlo con questa formula, ma solo il Napoli ci è riuscito, visto che ci ha lavorato per settimane”.