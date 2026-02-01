Il tecnico chiude al colpo del Napoli: “Improbabile, non ci sono offerte”

Manca sempre meno alla fine del calciomercato, ed è poco chiaro se i partenopei riusciranno o meno a concludere un altro colpo prima del ‘gong’ finale. Ciò che sembra certo, però, è che Juanlu non vestirà la maglia del Napoli, almeno stando alle dichiarazioni del tecnico del Siviglia Almeyda.

Napoli, parla il tecnico del Siviglia: “Juanlu via? Improbabile, non ha offerte”

Come riporta Marca, il tecnico del Siviglia Almeyda ha praticamente chiuso alla cessione dell’esterno Juanlu Sanchez. Le sue parole non lasciano quasi nulla al caso.

“Lo vedo improbabile, perché mancano poche ore e da quello che ho capito non ci sono ancora offerte”.

Parole che dunque rendono sempre più difficile che il Napoli riesca a portare a termine, entro domani, l’acquisto dell’esterno spagnolo.