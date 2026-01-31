Napoli, la Premier League vuole l’azzurro: già messi sul piatto 20 milioni

Ultimi giorni di calciomercato bollenti in casa Napoli. Ieri, dopo Lorenzo Lucca e Noa Lang, sono state delineate altre due uscite: Luca Marianucci in prestito al Torino, e Giuseppe Ambrosino al Modena. Ora, gli azzurri sono pronti per integrare almeno un altro acquisto in rosa dopo Giovane dell’Hellas Verona. Intanto, dalla Premier League continuano ad insistere per Mathias Olivera.

Napoli, Nottingham su Olivera: risposta chiara degli azzurri

Saranno dei giorni molto attivi in casa Napoli sul fronte mercato. I campioni d’Italia non si fermeranno all’acquisto di Giovane, con molta probabilità arriverà un altro trequartista che porterà quella dose di fantasia richiesta da Antonio Conte dopo la sconfitta contro la Juventus.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dall’Inghilterra insistono per l’arrivo di Mathias Olivera. Il Nottingham Forest, anche sulle tracce di Davide Frattesi, sarebbe arrivato ad offrire una cifra vicina ai 20 milioni di euro per il terzino uruguaiano. La risposta del Napoli è stata chiara: non si cede.

Napoli, Olivera rimane

Nonostante le tante voci di mercato circolate, Mathias Olivera dovrebbe rimanere all’ombra del Vesuvio almeno fino a fine stagione. I tanti infortuni, e le restrizioni sul mercato, rendono difficile una sua cessione: ogni calciatore risulta fondamentale alla causa, soprattutto quando può svolgere più ruoli, giocando sia da braccetto che da quinto di centrocampo.