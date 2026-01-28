Mercato Napoli, Manna punta Holm: tutto dipende da un altro obiettivo

Il Napoli sta lavorando sul mercato ad una serie di obiettivi che potrebbero fare al caso di Antonio Conte in questa sessione invernale di calciomercato. Giovanni Manna sta cercando di chiudere il cerchio di alcuni giocatori che potrebbero finire in azzurro proprio nei prossimi giorni, ed uno di questi sarebbe Emil Holm.

Napoli su Holm, l’annuncio di Alfredo Pedullà

L’idea di puntare sul giocatore del Bologna è nata proprio negli ultimi giorni, ci sarebbe come opzione lo scambio con Pasquale Mazzocchi che andrebbe alla corte di Vincenzo Italiano. Ci sono, però, delle condizioni che dovrebbero portare alla chiusura di questo affare.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ne ha parlato attraverso i proprio canali social: “Holm ha aperto al Napoli (esclusiva di ieri mattina), Ora dipenderà dal Bologna e da… Juanlu Sanchez”.

Holm, insomma, è un obiettivo di mercato ma molto dipenderà anche da come si evolveranno gli sviluppi per quanto concerne Juanlu Sanchez, un altro degli uomini di mercato nella mente di Giovanni Manna.