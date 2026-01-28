Mercato Napoli, il club si concentra su due nomi: molto dipenderà da Olivera

Mercato aperto e ancora diverse soluzioni aperte per quando riguarda possibili entrate. Giovanni Manna ha già portato a casa le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, da qui alla fine della sessione invernale potrebbero esserci altre cessioni che andrebbero poi a spingere il club verso una direzione o un’altra.

Mercato Napoli, due i nomi nel mirino di Manna

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi proprio su quelli che potrebbero essere i prossimo innesti del Napoli in sede di mercato: due i nomi sui quali il club si starebbe concentrando e sembra abbiano catalizzato l’attenzione dei partenopei.

“Io credo che il Napoli, se farà qualcosa, lo farà soprattutto sugli esterni. Con l’infortunio di Neres la situazione si è ulteriormente complicata. Dal mio punto di vista, se c’è la possibilità, potrebbero prendere un profilo come Terrier del Leverkusen oppure Alisson Santos. Sono piste da tenere in considerazione. Per il resto, nei quattro-cinque giorni che mancano alla chiusura del mercato, vedo tutto abbastanza complicato”.

Mercato Napoli, occhio alla cessione di Olivera

Ed ancora, Ceccarini ha posto anche l’attenzione su quella che potrebbe essere un’altra partenza importante: detto di Ambrosino e Marianucci, anche Olivera sarebbe sulla lista dei partenti qualora se ne creassero i giusti presupposti.

“Sì, se dovesse uscire Olivera, è chiaro che il Napoli dovrebbe andare a prendere un altro esterno. Però è tutto ancora in divenire. Sono d’accordo con voi quando dite che molto dipenderà anche da quello che succederà questa sera in Champions League. Detto questo, alcune esigenze sono già chiare: l’esterno offensivo è una priorità”.