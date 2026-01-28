Mercato Napoli, è ufficiale l’addio: ora Manna può tentare l’assalto

Il Napoli è ancora alla ricerca di un giocatore che possa dare man forte al reparto avanzato. Negli ultimi giorni è arrivato Giovane, già messo a disposizione di Antonio Conte anche a causa dell’emergenza che ha colpito la squadra partenopea. Altri movimenti, però, andranno fatti, soprattutto dopo gli addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang.

Mercato Napoli, occhi puntati su Sterling: annuncio ufficiale

Uno dei nomi accostati al mercato azzurro è quello di Raheem Sterling, attaccante classe ’94 che ha attirato l’attenzione di Giovanni Manna. Negli ultimi minuti è arrivata una notizia importante che riguarda proprio il giocatore inglese.

Sterling ed il Chelsea, infatti, hanno chiuso in maniera consensuale il proprio rapporto: il giocatore, dunque, ora potrebbe lasciare Londra per una nuova avventura. Il Napoli, come detto, è alla finestra e potrebbe seriamente valutare di puntare su di lui evitando spese sotto il punto di vieta del cartellino.