Mercato Napoli, c’è l’ok del giocatore! Cosa manca per ufficializzare l’acquisto

Il Napoli sta cercando di rafforzare il proprio attacco con un nuovo talento. Secondo Sky Sport, Alisson Santos ha dato il suo ok per trasferirsi in azzurro. Il giovane esterno offensivo brasiliano, classe 2002, ha già mostrato di che pasta è fatto in Europa, ma ora bisogna trovare un accordo con lo Sporting Lisbona, proprietario del suo cartellino. Ottimismo tra i dirigenti del Napoli, che confidano di essere stati tra i primi a credere nel potenziale del giocatore e a lavorare su questa trattativa.

Il via libera di Alisson Santos al Napoli

Alisson Santos, giovane ala sinistra brasiliana, ha dato il suo ok al trasferimento al Napoli. Il club azzurro è ora al lavoro con lo Sporting Lisbona per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. La trattativa si sta rivelando più semplice di quanto si potesse immaginare, grazie all’intesa tra il giocatore e la società partenopea. La scelta di Alisson di accettare l’offerta del Napoli arriva dopo una stagione positiva in Portogallo, dove si è messo in evidenza con due gol e altrettanti assist in 29 presenze.

Lo Sporting Lisbona e il contratto di Alisson Santos

Alisson Santos è legato allo Sporting Lisbona da un contratto che scade tra quattro anni. Tuttavia, il club lusitano potrebbe essere disposto a lasciarlo partire, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta adeguata. Il Napoli è riuscito a guadagnare terreno nella corsa per il talento brasiliano, dimostrando di aver lavorato in anticipo per assicurarsi il giocatore. Nonostante la concorrenza, gli azzurri sembrano in vantaggio grazie alla disponibilità del calciatore e alla convinzione che Alisson possa essere un rinforzo importante per il reparto offensivo.

Le prossime mosse

La trattativa per Alisson Santos sembra essere sulla buona strada. Il Napoli ha fatto il primo passo decisivo, ottenendo il via libera del giocatore. Restano da sistemare gli ultimi dettagli con lo Sporting, ma l’ottimismo in casa azzurra è palpabile. Se l’affare dovesse andare in porto, Alisson sarebbe un rinforzo importante per gli azzurri, che puntano su di lui per aggiungere qualità e freschezza al proprio attacco in vista della seconda parte della stagione.