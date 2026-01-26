“Contatti nelle ultime ore!”: mercato Napoli, l’annuncio di Romano e Moretto

Il Napoli può lavorare sul mercato con una maggiore serenità da qui al termine della sessione invernale: al netto della situazione ‘saldo zero’, con le partenze di Lucca e Lang, il club avrà possibilità di investire con parsimonia, ma avrà modo di farlo.

Mercato Napoli, la ricerca del difensore: le ultime su Dragusin

Giovanni Manna sta puntando anche ad un nuovo difensore, i nomi sono diversi e ci saranno valutazioni da fare da qui al termine di questa sessione invernale di mercato. Uno dei nomi finiti sulla lista del direttore sportivo pare essere Radu Dragusin.

Il classe 2002 è in forza al Tottenham, è già stato accostato a diversi club europei ed anche italiani, tra questi pare che il Napoli stia aumentando l’intensità dei contatti per provare ad intavolare nel concreto la trattativa.

Napoli su Dragusin, le ultime di Romano e Moretto

Fabrizio Romano e Matteo Moretto, attraverso YouTube, hanno dato proprio le ultime sul possibile assalto del Napoli a Dragusin, spiegando che nel concreto le parti potrebbero avvicinarsi sempre di più.