Mercato Napoli, nome nuovo per Conte: sondaggio nelle ultime ore

Il Napoli sta sondando il mercato nelle ultime ore, alla ricerca di un giocatore che possa fare al caso di Antonio Conte soprattutto dopo gli addii di Noa Lang e Lorenzo Lucca, cessione che permetteranno anche al club di lavorare in questo mese di gennaio al mercato in entrata.

Mercato Napoli, sondaggio per Martin Terrier

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe provato in queste ultime ore a fare un sondaggio per Martin Terrier, profilo nuovo per il club azzurro e del quale fino a questo momento non si era parlato per il club partenopeo.

Esterno alto sinistro di proprietà del Bayer Leverkusen, Terrier è un classe ’97 che fino a questo momento ha raccolto 9 presenze in Bundesliga con ben 3 gol all’attivo. Il Napoli – secondo quanto riportato dall’emittente satellitare – starebbe provando a capire la fattibile dell’operazione sul mercato.