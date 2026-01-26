Mercato Napoli, è sfida alla Juventus! Un nome dalla Liga può accendere il mercato

Il mercato del Napoli potrebbe davvero intrecciarsi con quello della Juventus? La sessione invernale è da sempre più complicata rispetto a quella estiva, difficile vedere grandi nomi lasciare le rispettive squadre, anche se negli ultimi giorni si può portare a casa qualche colpo interessante. Questa la speranza degli azzurri, ma nelle ultime ore potrebbe accendersi un duello con la Juventus.

Mercato Napoli, per Juanlu c’è anche la Juve

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi ai microfoni di Sportmediaset, nelle ultime ore ci sarebbe stato un inserimento molto forte da parte della Juventus per Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia che sarebbe stato identificato come rinforzo ideale e sostituto perfetto per Kalulu.

Come noto, anche il Napoli segue il giocatore dalla scorsa estate e sembra che il club partenopeo stia continuando a monitorare la situazione legata al giocatore spagnolo.

Napoli e Juve su Juanlu: spunta la richiesta del Siviglia

Ad oggi, il terzino destro 2003 è partito ben 14 volte titolare con la maglia del Siviglia, andando a raccogliere anche due assist. Insomma, la squadra andalusa potrebbe privarsene soltanto per una proposta degna di quello che è il valore del giocatore.

La richiesta economica è tra i 15 e i 20 milioni di euro, con il Siviglia che preferirebbe lasciarlo per partire in prestito ma con un obbligo di riscatto.