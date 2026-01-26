Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Lookman-Napoli, Romano chiarisce: “Ecco lo stato della trattativa”

Lookman all'Atalanta

Il Napoli valuta diversi nomi per gli ultimi giorni di calciomercato. Tanti nomi e tanti reparti diversi, ma che ancora hanno portato al solo acquisto di Giovane. Un altro profilo su cui ci sono le mire del direttore sportivo Manna è Ademola Lookman, seppur al momento la trattativa appaia molto complicata.

Napoli, Lookman resta lontano: le parole di Romano

A smentire quasi completamente le voci che volevamo Ademola Lookman vicino al Napoli ci ha pensato Fabrizio Romano. L’esperto di calciomercato, sul proprio canale YouTube, ha allontanato le voci di un nigeriano vicino o in trattativa con i partenopei.

“In queste ore sono state molte le domande sul desiderio del Napoli per Lookman. Non ci risulta esserci un discorso fattibile a livello di formula e incastri. Magari il nigeriano sarà un obiettivo per il futuro, ma ad oggi è abbastanza complesso anche per i costi“.

