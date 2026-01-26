David Neres si è operato: quanto resterà fuori? I tempi di recupero

Era già noto da qualche giorno, ma adesso è arrivata anche la conferma attraverso uno scatto pubblicato dallo stesso calciatore sui social: David Neres si è operato per risolvere i problemi legati al tendine della caviglia sinistra, infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico.

David Neres si è operato, lo scatto ed il messaggio

Il giocatore brasiliano ha pubblicato uno scatto sui social proprio per annunciare l’avvenuta operazione chirurgica ma soprattutto l’esito positivo della stessa, in modo da poter anche dare un bel messaggio per i tifosi del Napoli.

“È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non era solo mia moglie, ma anche il mio medico, fisioterapista…”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Neres Campos (@davidneres)

David Neres, quando tornerà a disposizione del Napoli? Le ultime

Ora toccherà aspettare per rivederlo in campo: quanto tempo dovrà restare fuori dopo l’operazione chirurgica avvenuta oggi? Di certo sarà necessario un periodo lungo di degenza durante la quale il brasiliano dovrà lavorare per tornare al 100% della forma.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, Neres resterà fuori fino all’inizio della primavera, verosimilmente fine marzo. Insomma, i tempi di recupero sono stimati su un paio di mesi.