Blackout Guerri Napoli, Tortona piega gli azzurri 76-82: reazione dalla panchina, ma non basta

Guerri Napoli Basketball regala l’intero secondo quarto a Tortona: non bastano tre quarti vinti grazie alla panchina, troppi rimbalzi concessi (54)

Primo quarto

Simms subito in partita con il primo canestro della partita e una bomba dall’arco. Sotto canestro si fa sentire Olejniczak che sfida subito Croswell. Tortona sbaglia molto da tre, ma recupera tanti rimbalzi offensivi. Anche troppi. Ritmi alti, tanti errori da una parte e dall’altra, poi alla tripla di Faggian sul finale risponde Baldasso con una preghiera da centrocampo, baciata dalla fortuna e dal tabellone. 21-17

Secondo quarto

Bene El Amin e Caruso. L’americano raggiunge doppia cifra quando mancano cinque minuti alla fine del quarto. Il suo apporto offensivo permette a Napoli. Blackout azzurro nella seconda metà del secondo quarto. La formazione di Magro smette di costruire, mentre Tortona alza il livello offensivo con Vital e Olejniczak. Parziale di 10 a zero degli ospiti, con coach Magro costretto poi a chiamare timeout. Pessimo secondo periodo degli azzurri che chiudono a -9. 36-45

Terzo quarto

Prova a scuotersi Bolton con una tripla. L’entusiasmo azzurro si scioglie come neve al sole. In quattro minuti i padroni di casa subiscono dieci punti, concedendo penetrazioni facili e palle perse. Caruso e El Amin provano a rianimare Napoli. Dopo otto errori di fila, anche Simms torna a segnare. A 4′ dal termine del quarto, Napoli torna a -9. Bolton si carica sulle spalle la squadra, con una tripla importante del -7 a 2’30 dal termine del quarto. 56-64

Quarto quarto

El Amin on-fire, mentre Tortona comincia a soffrire la rimonta azzurra. Brutta partita di Croswell che torna a sedersi con 0 punti a referto e 16 minuti giocati. A 4′ Simms con una tripla rimette Napoli a -6, ma i rimbalzi concessi in attacco sono troppi e velenosi. Nel finale pesano i due punti di Vital e gli errori di Bolton in penetrazione e da tre. Ma è un Napoli che ha completamente regalato un quarto. Serve presto un reset, ma si riparte dalla reazione della panchina. 76-82