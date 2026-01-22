“C’è l’accordo!”: Napoli su Giovane, ecco cosa manca per chiudere l’affare

Il Napoli, con l’addio di Lucca e Lang, proverà a chiudere colpi in entrata da poter regalare ad Antonio Conte. I nomi che orbitano attorno al club sono ormai noti da tempo, su uno in particolare si sarebbe posata non soltanto l’attenzione della dirigenza ma anche l’effettiva volontà da parte del club di andare a chiudere.
Napoli su Giovane, arrivano le ultime
Stando a quanto riportato da Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il Napoli sarebbe vicinissimo a Giovane del Verona. Ma cosa manca effettivamente per andare a formalizzare la trattativa per portarlo all’ombra del Vesuvio?
“Il Napoli ha offerto al Verona un prestito con opzione di acquisto per la firma di Giovane, ma l’Hellas chiede un obbligo di riscatto per cederlo. Trattative in corso per raggiungere un accordo. Giovane ha già concordato con il Napoli le condizioni personali per un contratto fino al 2030 + opzione per il 2031 come rivelato in esclusiva”.