“C’è l’accordo!”: Napoli su Giovane, ecco cosa manca per chiudere l’affare

Il Napoli, con l’addio di Lucca e Lang, proverà a chiudere colpi in entrata da poter regalare ad Antonio Conte. I nomi che orbitano attorno al club sono ormai noti da tempo, su uno in particolare si sarebbe posata non soltanto l’attenzione della dirigenza ma anche l’effettiva volontà da parte del club di andare a chiudere.

Napoli su Giovane, arrivano le ultime

Stando a quanto riportato da Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il Napoli sarebbe vicinissimo a Giovane del Verona. Ma cosa manca effettivamente per andare a formalizzare la trattativa per portarlo all’ombra del Vesuvio?