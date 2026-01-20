“Operazione stile Billing”: mercato Napoli, si prepara il colpo a sorpresa?

Colpi in entrata legati direttamente a quello che verrà fatto in uscita. In casa Napoli c’è grande consapevolezza su quello che si potrà fare nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, considerando il ‘saldo zero’ e tutto quello che viene legato a questa particolare situazione. Giovanni Manna continua a monitorare diverse situazioni in entrata, senza però dimenticare quanto sarà importante lavorare alle cessione per portare nuovi innesti alla corte di Antonio Conte.

Il mercato di gennaio, come noto, nasconde più difficoltà di quanto non succede nel corso della sessione estiva. Difficile liberarsi di calciatori importanti a stagione in corso, così come risulta complicato mettere sul piatto investimenti a lungo termine; ecco perchè si punta spesso su prestiti, con diritto o obbligo di riscatto.

Ci sono poi trattative che restano nell’ombra, e che emergono soltanto nelle fase finali. Come è stato per Billing in passato, c’è chi crede che Giovanni Manna stia lavorando proprio ad un’operazione di questo tipo.

A dare le ultime novità ci ha pensato Gianluca Di Marzio, che ha proprio paventato quest’ultima ipotesi: “Vorrei sapere anche io chi arriva, ma Manna ha qualche colpo a sorpresa nel suo cilindro, ne parlerà con l’allenatore e non sono sicuro che arriverà uno dei nomi accostati in questi giorni, penso a Maldini, Ferguson o El Nesyri. Al momento il Napoli non ha affondato per questi nomi e Manna ha altro per le mani.

Nomi dalla Premier? Ricordo che quando il Napoli prese Billing il suo nome non era mai uscito e magari Manna sta pensando ad operazioni simili, poi ovviamente bisogna stare attenti agli ingaggi ed il Napoli deve lavorare con la calcolatrice e non è semplice”.