Lang-Galatasaray, dalla Turchia annunciano: tutto confermato, cifre e dettagli

L’addio di Noa Lang sembra essere sempre più vicino. L’attaccante olandese è destinato a lasciare la città partenopea e nelle ultime sono arrivate diverse conferme in tal senso, sia da esperti e giornalista italiani ma anche dalla Turchia piovono conferme su quello che sarà l’effettivo futuro dell’attaccante del Napoli.

Napoli-Lang, l’addio ad un passo

Lang ed il Napoli non hanno mai trovato un feeling concreto: Conte ha provato a dargli spazio, ma non sempre le prestazioni dell’attaccante hanno rispettato le attese, da qui la volontà di lasciarlo andare, sfruttando anche la sua cessione per portare nuovi giocatori alla corte di Conte.

Questo il piano da parte del club che, dunque, sta intensificando proprio in queste ore i contatti per arrivare ad una chiusura definitiva. Il Galatasaray, in questo senso, sembra la squadra maggiormente accreditata per prelevare Lang in questa sessione invernale di calciomercato.

Lang al Galatasaray: cifre e dettagli

Stando a quanto riportato dal portale turco Fanatik, ci sarebbe già l’accordo tra il giocatore ed il club turco: il tutto dovrebbe svilupparsi sul prestito oneroso da 2 milioni di euro, stessa cifra che percepirà il calciatore per giocare in Turchia nei prossimi 6 mesi.

Risultra, inoltre, un’opzione d’acquisto da 30 milioni di euro alla fine del prestito: qualora venisse esercitata, il contratto di Lang con il Galatasaray varrebbe 4 milioni di euro l’anno all’attaccante.