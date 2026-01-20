Copenhagen-Napoli, Conte valuta un solo cambio rispetto al Sassuolo: le ultime di Sky

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro il Copenhagen. Antonio Conte deve fare i conti con i diversi giocatori infortunati, anche se il rientro di Romelu Lukaku rientra a disposizione e potrebbe essere sfruttato dall’allenatore azzurro nel corso del match che si giocherà stasera in Danimarca.
Copenhagen-Napoli, le ultime di formazione: un cambio in vista
Stando a quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte sarebbe pronto a schierare la stessa formazione messa in campo contro il Sassuolo nell’ultimo match di campionato: un solo cambio, Buongiorno che andrà prendere il posto in difesa per sostituire Rrahmani.
In avanti il tridente composto da Vergara, Hojlund ed Elmas all’interno del 3-4-3 con Di Lorenzo e Spinazzola che invece andranno a prendere posto sugli esterni.
Copenhagen-Napoli, le probabili formazioni di Sky
COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Suzuki, G. Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Clem, Delaney, Robert; Elyounoussi, Cornelius. All. Neestrup
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. All. Conte.