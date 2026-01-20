Addio Lucca, discorsi avviati tra Napoli e Nottingham: ecco cosa manca

Il Napoli continua a lavorare sulla cessione di Lorenzo Lucca. L’ex attaccante dell’Udinese è alla ricerca di minuti, quelli che in casa azzurra non è riuscito a trovare fino a questo momento. Il Benfica sembrava pronto a mettere le mani sul calciatore, ma nelle ultime sarebbero emerso una maggiore intensità nei discorsi con il Nottingham Forrest.
Mercato Napoli, cosa succede tra Lucca e Nottingham
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lucca i discorso avviati tra Napoli e Nottingham sarebbero bene avviati ma ci sarebbe la volontà del giocatore a tenere il tutto ancora sotto freno.
“L’altro giocatore a salutare e a far spazio in attacco sarà Lorenzo Lucca. L’affare con il Nottingham Forest è avviato, aspettando l’ok del giocatore. Lucca aveva diverse richieste, lo avevano cercato anche Inzaghi all’Al-Hilal, in Arabia, ma ora è il club inglese ad aver messo la freccia su tutti, anche su Benfica e Besiktas che pure ci avevano provato (come il Pisa per sei mesi in prestito, sarebbe stato un ritorno). Lucca in Premier è una possibilità concreta, seguiranno sviluppi”.