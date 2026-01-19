Napoli, come sta Lukaku? L’annuncio sul belga e gli altri infortunati

Novità importanti in casa Napoli in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Sono diversi gli azzurri attualmente fermi ai box per infortunio, e proprio per questo lo staff medico sta lavorando assiduamente per cercare di garantire ad Antonio Conte dei recuperi che possano essere rapidi.
Napoli, parla il dottor Canonico: le ultime su Lukaku
Raffaele Canonico, medico sociale della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, radio partner della società partenopea, per dare gli ultimi aggiornamenti riguardo la situazione di diversi calciatori fermi ai box, tra cui anche Romelu Lukaku.
“Chi viene in panchina può scendere in campo, partiamo da questo presupposto. In Supercoppa si è fatto anche un discorso di gruppo, considerando il peso che lui ha nello spogliatoio. Gli ultimi giorni ha lavorato completamente con la squadra: poi è ovvio che la valutazione è del mister. Lukaku comunque è recuperato“.
SSC Napoli, le ultime sugli altri infortunati
Raffaele Canonico ha anche parlato di quelle che sono le altre situazioni in casa azzurra, tra cui Frank Zambo Anguissa.
“Anguissa aveva un rientro previsto tra Copenaghen e Juve, avevamo anticipato un po’ i tempi perché aveva risposto bene alle terapie e aveva svolto la riatletizzazione. Martedì durante la seduta con la squadra, quasi a fine seduta, si è bloccato con la schiena: una cosa differente rispetto all’infortunio precedente. Non era prevedibile questo attacco di lombalgia abbastanza forte: questo ci ha rallentato. Stiamo riaumentando i carichi di lavoro, siamo fiduciosi che in settimana o fine settimana si riaggreghi alla squadra”.
Spazio alle condizioni di Gilmour e Meret:
“Gilmour ha avuto un fastidio in zona inguinale ed adduttore. Ha avuto un intervento di Sports Hernia e un qualcosa per lavorare al discorso pubico: il suo ritorno era previsto intorno alle 10 settimane dall’intervento. Contiamo che tra 3 settimane dovremmo esserci. Ha fatto l’ultima visita di controllo dal chirurgo ed è andata molto bene.
Meret? Dire che è sfortunato è poco: ha avuto una frattura da stress al piede anche in un gesto poco traumatico. Era già venuto in panchina con l’Inter, il giorno dopo lamenta dei dolori al braccio sinistro: ha avuto una cosa abbastanza seria che per privacy preferirei non dire, ma comunque in settimana si riaggrega alla squadra. Ha fatto una consulenza specialistica che ci ha escluso iter più lunghi: a Torino dovrebbe esserci”.