Napoli, adesso è ufficiale: arriva la firma, tutto fatto!

Mentre incombe il mercato e sono diverse le voci che riguardano il Napoli e quelli che potrebbero essere i colpi in entrata e uscita, in questi minuti è arrivata una notizia che riguarda uno dei giocatori già presenti all’interno della rosa azzurra: il rinnovo per uno degli elementi già a disposizione di Antonio Conte.

SSC Napoli, Contini firma il rinnovo

Il club ha ufficializzato attraverso una nota ufficiale il rinnovo di contratto di Nikita Contini, che resterà in azzurro fino al 2031. Cosi la SSC Napoli ha reso tutto ufficiale attraverso un comunicato: