Copenhagen-Napoli, dubbi e ballottaggi: le ultime di Sky

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro il Copenhagen, la penultima della League Phase. Un match cruciale per gli azzurri e che di fatto potrebbe definire il percorso della squadra di Antonio Conte da qui in avanti. Ecco perchè l’allenatore sta valutando la formazione migliore da schierare in campo.

Gli infortuni, come noto, stanno seriamente condizionando il Napoli in questa fase della stagione. Conte deve fare i conti con diverse defezioni, ma al netto di questo restano i dubbi su alcune scelte che l’allenatore dovrà prendere anche contri la squadra danese.

Ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ugolini in collegamento dalla Danimarca ha riportato gli ultimi dubbi di formazioni che aleggiano attorno al Napoli e che dovranno essere risolti nelle prossime ore.

“La buona notizia è il ritorno di Romelu Lukaku. Immaginiamo che il centravanti belga non sia ancora al top della condizione, si è allenato negli ultimi due giorni“, le parole di Massimo Ugolini.

Ed ancora, l’inviato di Sky Sport ha proseguito: “I gol degli attaccanti mancano da cinque giornate. Bisognerà fare qualcosa di più, qualcosa di diverso”.