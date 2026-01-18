“Niente cessione, dietrofront!”: mercato, il Napoli ha chiuso definitivamente

Il Napoli si accinge a vivere un mese di gennaio molto intenso. Le partite che vedranno gli azzurri protagonisti saranno tante, cosi come sono tanti gli infortuni che hanno colpito la squadra di Antonio Conte. Anche ieri contro il Sassuolo si sono dovuti fermare in tre, due dei quali probabilmente non saranno in grado di recuperare contro il Copenhagen.

Mercato Napoli, tutto fermo per Vergara: niente cessione

Politano e Rrahmani, infatti, sono out e stando alle ultime che arrivano in queste ore, non riusciranno a recuperare. Da qui la necessità per Conte di puntare su tutta la rosa a disposizione, viste le difficoltà legate proprio al tema infortuni.

Tra gli uomini che in questa fase si stanno mettendo bene in mostra, c’è anche Antonio Vergara che ieri è sceso in campo dal primo minuto contro il Sassuolo. Stando a quanto riportato da Il Mattino, Vergara aveva chiesto la cessione per cercare un maggiore minutaggio altrove, ma ad oggi il Napoli avrebbe bloccato tutto.