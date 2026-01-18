Mercato Napoli, addio Lang e nuovi scenari: “Stanno preparando l’offerta”

Che il Napoli possa fare dei movimenti in uscita sotto il punto di vista del mercato, è ormai noto da tempo: la squadra azzurra ha bisogno di vendere prima di comprare, nell’ottica di dover rispettare quel ‘saldo zero’ al quale il club dovrà sottostare in questa sessione invernale di calciomercato.

Mercato Napoli e il caso Noa Lang

Uno dei profili che potrebbe lasciare la città partenopea nelle prossime settimane è Noa Lang: arrivato la scorsa estate, il giocatore olandese non ha mai trovato un grande feeling con Conte e i risultati in campo restano altalenanti. Da qui la necessità di fare delle valutazioni sul futuro del giocatore.

L’addio è contemplato, ma non scontato: serve portare sulla scrivania del presidente Aurelio De Laurentiis l’offerta giusta e che soddisfi tutti i requisiti legati al valore che il club dà allo stesso Noa Lang. In questo senso, sono emerse delle novità nelle ultime ore che potrebbero far cambiare tutto.

Noa Lang, tre club interessati: pronta l’offerta dalla Turchia

Sono almeno tre le squadre che starebbero seguendo Noa Lang con attenzione. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, starebbe per arrivare una nuova proposta in quel di Napoli, che potrebbe far vacillare il club partenopeo.